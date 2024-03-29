Беспокойный сон случается как у младенцев, так и у детей старшего возраста. Он имеет много форм и может возникнуть вследствие слишком большого количества впечатлений, под влиянием раздражителей и даже сигнализировать о том, что ребенок заболел.

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Если ребенок "подпрыгивает" на кровати, это может сигнализировать о том, что ему жарко. Возможно, стоит открыть окна, или выбрать более легкую одежду для сна. Родители часто одевают детей слишком тепло, поэтому стоит оценить, не сделали ли вы ту же ошибку.

Также случается, что ребенок плачет во сне после очень активного дня. Дело в том, что нервная система даже старших детей еще только формируется, поэтому большое количество раздражителей дает о себе знать ночью. Из-за того, что мозг обрабатывает большое количество информации, сон ребенка становится поверхностным, из-за чего он может раздражаться.

Хороший сон – залог развития / Фото Pixabay

Как замечают родители, часто проблемы со сном могут сигнализировать о том, что ребенок подхватил инфекцию. В "пакете" также могут идти потеря аппетита. В этой ситуации нужно пристально наблюдать за ребенком и в случае необходимости немедленно обращаться к педиатру.

Еще одной причиной беспокойного сна могут быть ночные кошмары. Чаще всего они проявляются у детей в возрасте от 2 до 6 лет. Обычно они проходят самостоятельно, поэтому особых причин для волнения нет. Помочь могут успокаивающие ритуалы перед сном, например чтение, чтобы ребенок был спокоен и чувствовал себя в безопасности.

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