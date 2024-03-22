Работа отнимает много времени, и иногда кажется, что найти его на что-то новое просто нет возможности, сообщает Baby 24. Каждый из нас хочет проводить с детьми как можно больше времени, однако такая возможность иногда может казаться чем-то на грани фантастики.

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Впрочем, есть несколько простых секретов, с которыми можно немного улучшить ситуацию и найти время для воспоминаний, которые будут согревать в течение всей жизни.

Просите о помощи

Не бойтесь обращаться за помощью дома и на работе. Вы просто должны освободить свое время, а без посторонней поддержки справиться с бешеной нагрузкой и успеть еще и с детьми время провести просто невозможно. Не бойтесь принимать помощь, иначе вам придется жертвовать собственными планами.

Самые счастливые моменты в жизни / Фото Pixabay

Время с детьми также должно быть распланировано

Часто можно увидеть, что рабочие календари расписаны буквально по минутам, а время с детьми – более ситуативное. Это очень неправильный подход, который уже сам по себе сигнализирует о приоритетах между работой и детьми. Кроме того, дети, зная об "особом" дне, будут ждать его с еще большим нетерпением.

Общий интерес

Если дети уже старше, эта опция выглядит просто идеально. Вы сможете совместить общение с ребенком и любимое занятие, а это – просто джекпот для совместных впечатлений и ярких эмоций.

Также такая активность позволит вам увидеть характер и навыки ребенка более глубоко, и при необходимости немного их скорректировать.

Семейные вечера

В Нидерландах принято, что вся семья должна завтракать вместе и делиться новостями из своей жизни. Было бы хорошо добавить к этому еще и совместную вечернюю активность: просмотр сериала, чтение книг или другие развлечения. Систематичность является одним из ключевых элементов построения счастливых отношений, и особенно это касается детей.

