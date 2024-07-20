Задержка дефекации у младенцев – распространенная проблема, которая вызывает тревогу у многих родителей. Важно понимать, что нерегулярность дефекации не всегда свидетельствует о наличии серьезной проблемы.

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Возможные причины задержки дефекации

Если ваш ребенок находится только на грудном вскармливании, он может не испражняться ежедневно. Это объясняется тем, что организм младенца может использовать почти все компоненты грудного молока для питания.

Согласно исследованию, проведенному Американской академией педиатрии, дети на грудном вскармливании могут не иметь стула до 7 дней без каких-либо негативных последствий для здоровья.

Есть способы, которые родители могут использовать, чтобы помочь своему ребенку. Легкие массажные движения по животику ребенка могут помочь стимулировать кишечную перистальтику. Если ребенку исполнилось полгода и вы уже ввели прикорм, убедитесь, что малыш потребляет достаточное количество овощей и фруктов. К таким продуктам относятся сливы, груши, яблоки, персики, чернослив, киви, абрикосы, брокколи, морковь и тыква.

Важно следить за малышом и в случае каких-либо беспокойств обратиться к педиатру. В таком случае родителям следует завести так называемый дневник жизни ребенка (это могут быть заметки в мобильном). Здесь следует записывать количество испражнений (консистенцию, цвет), что и когда ребенок ел. Это очень поможет врачу быстро проанализировать общее состояние ребенка.

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