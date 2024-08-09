Когда в последний раз королевских детей видели на публике

Маленькую Лилибет в последний раз видели 4 июня 2022 года. В тот день девочке исполнился год. Как сейчас выглядит 3-летняя дочь Гарри и Меган Маркл – пока неизвестно.

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Принца Арчи также публика в последний раз видела в 2022 году. Как объяснили источники, причина – не в защите приватности.

Почему герцоги Сассекские не показывают детей публике

Как объяснил инсайдер из окружения пары, принц Гарри и Меган Маркл боятся за безопасность детей.

Гарри неохотно показывает своих детей на публике, но не из-за желания скрыть их, а чтобы защитить их частную жизнь и безопасность от потенциальных угроз. Он хочет, чтобы они жили нормальной жизнью, насколько это возможно, без страха похищения или причинения вреда,

– пояснил источник.

Сам принц с юного возраста был мишенью для папарацци и не хочет, чтобы такая же участь постигла его детей, когда они к этому не готовы.

Ранее мы писали о том, что 62-летний хочет снова стать отцом.