Потребности ребенка важнее комфорта родителей

Как рассказал академический репетитор Нед Джонсон, он все чаще становится свидетелем чрезмерной опеки родителей над детьми, даже когда речь идет о старшей школе и студентах. Взрослые пытаются все предусмотреть и быть максимально вовлеченными в жизнь детей, но во всем должен быть предел.

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Родителям кажется, что все под контролем, а ребенок всегда получит помощь, но это иллюзия. На самом деле они наносят большой вред будущему своих детей,

– отмечает он.

В чем опасность

Для того, чтобы дети развивали свою уверенность, им крайне важно иметь ощущение компетентности.

Компетентность дает детям понимание, что они вполне способны на любые задачи, какими бы сложными те ни были,

– рассказал педагог.

Когда взрослые немедленно берутся решать проблемы детей, они подрывают это ощущение, что является серьезным ударом для самооценки. Родители как будто говорят "Ты сам не справишься", а это совсем не то, что нужно детям для успешного будущего.

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