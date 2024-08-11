Это выходит из-под контроля: какая распространенная привычка родителей может разрушить психику детей
Источник:Scripps News
Ученые обеспокоены тем, как популярная тенденция влияет на детей. По их мнению, родителям нужно быть куда более осмотрительными, чем они есть сейчас.
Опасная тенденция
Все родители хотят сохранить такие теплые и милые моменты из детства малышей. Это вполне логичное желание, а вот то, как легко взрослые делятся информацией о детях – нет.
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Мелани Макговерн, которая представляет Better Business Bureau, отмечает, что дети стали очень уязвимыми в сети. Их личности злоумышленники начали воровать так же как виртуальные личности взрослых.
Негативное влияние на психику
По словам ученых, фото в соцсетях учат детей строить самооценку на основе общественного одобрения, что крайне вредно. В таком случае со временем они будут готовы на все, чтобы получить порцию цифровых предпочтений.
Еще одна опасность – контакт с незнакомцами. По меньшей мере, он может повредить детской психике, а в худшем случае ребенок может попасть под манипулятивное влияние, сопротивляться которому он не сможет из-за нехватки опыта. Последствия могут быть ужасными и непредсказуемыми, поэтому родителям стоит следить за тем, кто входит в круг виртуальных контактов их детей.