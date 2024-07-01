Неочевидная причина: почему мужчинам важно проводить время с детьми

Сегодня исследования говорят, что мужчины стали проводить больше времени с детьми, но показатель все равно остается в пределах 1 часа в день. Впрочем, этот показатель папам важно увеличить не только ради детей, но и ради себя.

Маскулинность больше не твердыня

Как считает член сообщества Fathering Together Дэвид Буллман, маскулинность сейчас трансформировалась. Он рос в армейских обычаях, и его ответом на правила был бунт и жизнь "жесткого парня", которое однажды привело его за решетку.

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Зато когда он стал отцом, то стал более эмпатийным, восприимчивым и чувствительным, что качественно изменило его жизнь.

Весь мой мир изменился. Я уже не такой суровый, каким был раньше. Мне пришлось научиться иметь чувства и эмоции, как быть человеком, а не роботом,

– рассказал мужчина.

"С детьми мы настоящие"

Конкурентный мир заставляет мужчин много бороться за место под солнцем, однако с детьми все это приходится "выключать".

Чтобы воспитать своего ребенка, я превратился из холодной дыры в полную противоположность. Мне пришлось изменить все в себе, и теперь понимаю, какой есть настоящий я,

– добавил Дэвид.

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