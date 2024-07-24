Свобода – это все: миллионерша, ушедшая из школы в 14, не отдает детей учиться – какая причина

Не все родители в восторге от школьного образования. Некоторым больше нравится, чтобы их дети чувствовали свободу и посвящали больше времени себе.

Свобода – прежде всего

Касанн Кларк – миллионерша из Великобритании, которая ушла из школы в 14 лет. Она не отдает своих дочерей Банни (9 лет) и Баг (8 лет) в образовательное учреждение, ведь считает, что 6 – 8 часов в классе в день – это слишком.

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Мне не нравится то, чему учат в школе. Думаю, ребенок научится большему, имея полную свободу, чем сидя в классе по 6-8 часов,

– убеждена женщина.

Учатся ли дети вообще

Каждый понедельник Бани и Баг учатся с репетитором. Им нравится, что не приходится учить естественные предметы, но иногда они скучают по друзьям.

У меня нет аттестата о полном общем среднем образовании, но я смогла построить очень успешный бизнес. Все, что хотела в жизни, получила самостоятельно,

– говорит их мать.

Касанн не против, если девочки захотят учиться в колледже или университете, но отмечает, что это будет только их сознательный выбор.

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