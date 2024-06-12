"Заберите у них смартфоны на все лето": ученый обратился к родителям с оригинальным предложением

Гаджеты – одна из самых популярных проблем всех родителей. По мнению ученых, в период каникул к этому вопросу нужно отнестись крайне ответственно.

Летом детям не нужны гаджеты

Современные дети проводят много времени за экранами гаджетов. Поэтому они почти лишены активностей вне сети, даже когда речь идет о времени с родителями.

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Педиатр и доктор медицинских наук Майкл Рич убежден, что летом такая ситуация просто неприемлема. По его мнению, в это время достаточно возможностей провести время вне сети, поэтому важно научить детей качественно проводить свободное время.

Надо вернуть детям скуку. Из-за загруженности технологиями дети не могут без телефона даже в лифте поехать, они не обращают внимание на людей и события, которые происходят просто вокруг них,

– объяснил ученый.

Он добавил, что скука – это не то состояние, которого стоит избегать, ведь он позволяет углубиться в свое "я" и познать окружающий мир. Поскольку загруженности времени будет достаточно во взрослом возрасте, сейчас как никогда важно научить детей посвящать его себе.

Для детей общение в смартфоне является частью социализации, можно предложить им альтернативы: время на природе, походы, спортивные игры, купание на озере и тому подобное. Главное показать, что вне смартфонов существует много интересных развлечений, и пока продолжаются летние каникулы и на них есть время, важно воспользоваться таким шансом попробовать что-то новое.

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