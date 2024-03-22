Зачем детям энциклопедии энциклопедии

Дети всегда крайне любознательны, и наступает момент, когда справиться с их жаждой к новым знаниям родителям просто не удается. Именно тогда им на помощь приходят детские энциклопедии.

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В этих книгах содержатся ответы на множество вопросов, о которых взрослые могли даже не задумываться. С их помощью малыши еще активнее поглощают новые знания и расширяют свой кругозор, ведь теперь их представление о мире становится значительно масштабнее зоны непосредственного взаимодействия с окружающей средой.

Опытные педагоги советуют приучать детей к чтению энциклопедий с самого детства. Таким образом дети не только усваивают необходимые базовые знания о мире, но и получают широкий перечень важных когнитивных навыков, развивая воображение, мышление, память и наблюдательность.

Чтение энциклопедий очень важно для развития детей / Фото Pixabay

Также стоит помнить, что в энциклопедиях изложение информации сжатое, понятное и усиленное визуальным изображением. Это способствует лучшему усвоению знаний и дальнейшему умению детей систематизировать все, что они узнали нового.

Еще один крайне важный фактор – активное расширение словарного запаса. Это позволяет детям совершенствовать свою речь и выходить за рамки привычных слов, которые звучат в их среде. Также они начинают гораздо лучше формулировать свои мысли, что означает повышение коммуникативных навыков

Значительный толчок энциклопедии дают и для воображения. Рисунки и графики позволяют воспроизводить идею визуально, что впоследствии станет хорошим фундаментом для креативности.