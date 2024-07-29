Так будет лучше детям: почему важно воспитывать малышей независимыми

Опека родителей играет важную роль в развитии ребенка. Однако в моменты, когда это возможно, нужно отпускать контроль.

Независимость и спокойствие

Agda Reis – популярная мама-блогер, чьими советами пользуются мамы по всему миру. Она убеждена, что детство должно быть счастливым, а затем – независимым.

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Блогерка отмечает, что детские истерики начинаются там, где и ограничения. Поэтому, где это возможно и не угрожает безопасности, нужно давать детям понять, что независимость – это и об ответственности.

Почему воспитание независимости важно

Через независимость развиваются уверенность и самоуважение, а затем и мотивация и настойчивость. Также ребенок растет с ощущением контроля над собственной жизнью. Растет и чувство причастности, что позволяет в будущем успешно строить социальные отношения.

Свобода также очень положительно влияет на самомотивацию, поэтому у ребенка не будет возникать трудностей с достижением желаемой цели.

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