Так будет лучше детям: почему важно воспитывать малышей независимыми
Источник:Agda Reis
Опека родителей играет важную роль в развитии ребенка. Однако в моменты, когда это возможно, нужно отпускать контроль.
Независимость и спокойствие
Agda Reis – популярная мама-блогер, чьими советами пользуются мамы по всему миру. Она убеждена, что детство должно быть счастливым, а затем – независимым.
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Блогерка отмечает, что детские истерики начинаются там, где и ограничения. Поэтому, где это возможно и не угрожает безопасности, нужно давать детям понять, что независимость – это и об ответственности.
Почему воспитание независимости важно
Через независимость развиваются уверенность и самоуважение, а затем и мотивация и настойчивость. Также ребенок растет с ощущением контроля над собственной жизнью. Растет и чувство причастности, что позволяет в будущем успешно строить социальные отношения.
Свобода также очень положительно влияет на самомотивацию, поэтому у ребенка не будет возникать трудностей с достижением желаемой цели.
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