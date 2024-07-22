Дети больше доверяют роботам, чем людям: удивительное открытие ученых

Современные технологии все больше проникают в нашу повседневную жизнь, влияя на все ее аспекты, включая воспитание детей. С каждым годом подрастающее поколение всё больше времени проводит с гаджетами и интерактивными устройствами, и учёные уже наткнулись на странную тенденцию.

Недавно проведенное исследование показало, что дети могут больше доверять роботам, чем людям. В нем приняли участие 111 детей в возрасте от 3 до 6 лет.

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Как оказалось, дети чаще доверяют роботам, даже когда те делают ошибки. Это открытие даст понимание того, как дети воспринимают информацию из разных источников.

В чем суть открытия

Детей разделили на разные группы и показали видео, на котором роботы и люди маркируют объекты – знакомые и новые для детей. Надежность человека и робота демонстрировалась, когда им давали неправильные названия знакомых предметов, например, называя тарелку ложкой. Таким образом исследователи могли манипулировать представлением детей о том, кому доверять.

Когда дети видели, что и люди, и роботы одинаково надежны, они чаще спрашивали у роботов названия новых объектов и признавали их метки точными. Дети также отдавали предпочтение роботам, когда их спрашивали, с кем бы они делились секретами, хотели бы дружить или иметь учителями,

– отмечают исследователи в журнале Computers in Human Behavior.

Индивидуальные различия также имели место: старшие дети больше доверяли людям, чем младшие. Однако общие результаты показали, что дети считали роботов более надежными. Это исследование имеет важные последствия для образования, особенно в мире, где дети все больше окружены технологиями. К сожалению, исследователи пока не смогли определить, почему именно дети больше доверяют роботам, чем людям.

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