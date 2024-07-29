Дети потом не расскажут, если их обидят: какое предложение взрослые не должны говорить малышам

В воспитании детей так много подводных камней, что обойти все просто невозможно. Однако некоторые из них могут иметь ну очень болезненные последствия, поэтому стоит стараться во что бы то ни стало их избегать.

Запретное предложение

Часто родители говорят при детях то, за что им может быть стыдно, или что-то не для посторонних ушей. В попытке исправить ситуацию они говорят детям: "Только ты этого никому не говори".

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Это неправильное решение и его следует избегать. Все потому, что эта фраза создает для ребенка много проблем.

Почему это предложение нельзя говорить

Во-первых, у ребенка еще нет высокого уровня самоконтроля и ощущения хорошего и плохого. Соответственно, ему очень трудно будет держать секрет в фокусе, а если нарушит молчание, то будет чувствовать вину.

С другой стороны, если вы научите ребенка "держать язык за зубами", то кто-то может его обидеть и попросить никому об этом не говорить. И тогда ребенок будет чувствовать себя очень одиноко, однако с "умением держать секрет". Поэтому родителям следует помнить: просто не говорите при детях то, что не должно выходить за пределы семьи.

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