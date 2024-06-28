Зависимость ребенка от гаджетов: как родителям решить эту проблему

Многие родители сталкиваются с ситуацией, когда ребенок проводит все свое свободное время перед экраном мобильного телефона или другого устройства. Согласно последним исследованиям, есть действенные методы, которые помогут избавиться от этой проблемы.

Ограничение времени, проведенного детьми перед экранами, является сложной задачей. Однако новое исследование из Университета Калифорнии в Сан-Франциско показывает, что определенные действия родителей очень эффективны для уменьшения использования экранного времени их чада.

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Эффективные стратегии для родителей

Это исследование демонстрирует, что родители действительно могут иметь значительное влияние на экранное время своих детей, используя определенные стратегии и устанавливая правила дома.

Как помочь ребенку качественно проводить свое время / Фото unsplash

Опрос среди подростков в возрасте 12 – 13 лет и их родителей выявил, что ограничение использования экранных устройств в спальнях и во время еды являются самыми эффективными стратегиями. Исследователи подчеркивают важность установления четких правил и их соблюдения.

Родители в свою очередь также должны демонстрировать здоровое отношение к любым устройствам дома. Исследование выявило, что родители, которые сами ограничивают свое экранное время, показывают хороший пример для своих детей.

Исследование также показывает, что важно привлекать детей к обсуждению правил использования экранных устройств. Это помогает детям понять причины ограничений и легче их принимать.

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