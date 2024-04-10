Биологический возраст женщины во время беременности: ученые сделали поразительное открытие

Беременность – это изнурительный процесс, который сильно влияет на женский организм. Ученые пытаются понять последовательность негативных и позитивных изменений относительно биологического возраста.

Беременность и биологический возраст

Всем беременным говорят, что рождение ребенка их омолодит, но сам процесс беременности истощает организм. Где же кроется правда? Новое исследование ученых Калифорнийского и Йельского университетов немного проливает свет на ситуацию.

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Что происходит с биологическим возрастом женщины

Сейчас выводы ученых основываются на исследовании 119 беременных женщин. Они сдавали кровь во время беременности, а затем через несколько месяцев после того, как рожали ребенка.

От начала беременности и до рождения ребенка биологический возраст женщины увеличивался на 1,9 – 2,5 года. Это вполне объяснимо, ведь беременность изрядно истощает женский организм.

С рождением ребенка организм женщины омолаживается / Фото Pixabay

Однако ученые удивились, когда увидели, что после рождения ребенка процесс не просто запускается в обратном направлении, а значительно превышает процесс старения. Это подтверждает тезис, что после рождения ребенка женщина может омолодиться.

Исследователи отметили, что их первые результаты – это лишь начало большого пути изучения этого феномена, поэтому делать какие-то долгосрочные выводы нельзя. Вместе с тем они почти уверены, что подобная динамика будет у всех беременных женщин, за которыми они будут наблюдать, поэтому остается понять механизмы этого удивительного процесса.