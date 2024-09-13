Вдохновляет на победы: огромную фотографию кого из детей Бекхэм повесил в своем офисе

Семью Дэвида и Виктории Бекхэм считают образцовым примером любви и удачного воспитания детей. И действительно, дети постоянно вдохновляют пару на все новые и новые свершения.

Заботливый папочка

Семья – главный источник вдохновения звездного Дэвида Бекхэма. Особенно трепетно он относится к детям, которые стали известными на весь мир.

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Однако любимицей бывшего футболиста и иконы моды является дочь Харпер. Их милые отношения всегда привлекали внимание журналистов и вызывали много положительных эмоций в социльных сетях.

Украшение кабинета

Недавно Дэвид Бекхэм покрасовался со статуэткой EMMY, которую он получил за сериал о своей карьере. Соответствующее видео он выложил из своего кабинета.

Бекхэм со статуэткой EMMY / Скриншот из видео

Пользователи заметили, что на заднем фоне стену украшает большая фотография Харпер. Поклонники звезды предполагают, что эту фотографию мог сделать сын Дэвида Бруклин, который некоторое время увлекался фотографией.

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