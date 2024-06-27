Уникальное событие: одновременно родилось семь пар близнецов

Hillcrest Hospital в штате Огайо сейчас переживает настоящий бейби-бум. Здесь одновременно родилось семь пар близнецов. Это редкое явление вызвало большой интерес и восхищение среди медицинского персонала и родителей.

Cleveland Clinic Children's сообщили в социальных сетях, что отделение интенсивной терапии новорожденных и послеродовые отделения больницы одновременно ухаживают за семью парами новорожденных близнецов. Это особое и чрезвычайное событие.

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Все семьи переживают невероятную радость от рождения детей. Среди счастливых пар есть как новоиспеченные родители, так и те, кто уже имеет детей.

Мы чувствуем двойную любовь, ухаживая за семью парами новорожденных близнецов одновременно,

– указано в публикации клиники.

Среди семей, которые празднуют рождение своих детей, есть первые родители Скотт и Кэти Крузински, которые радостно приветствовали своих сыновей Финнегана и Теодора. Также Джейсон и Кара Самбланет увеличили свою семью до семи человек с рождением близнецов Рейда и Эллиота.



7 пар близнецов родились в одной больнице / Instagram Cleveland Clinic Children's



Близнецы родились в одно время в одной больнице / Instagram Cleveland Clinic Children's



Уникальный случай / Instagram Cleveland Clinic Children's

Этот уникальный бейби-бум стал ярким событием для Hillcrest Hospital, демонстрируя радостные моменты жизни.

Невероятное событие: правоохранители помогли осуществитьмальчика.