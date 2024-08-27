Разрыв будет полный: Бен Аффлек не поддерживает отношений с детьми Лопес

Выглядит так, что романтическая история Бена Аффлека и Дженнифер Лопес подходит к концу. Актер прекращает отношения не только с женщиной, но и ее детьми, с которыми проводил много времени.

Конец истории любви

20 августа Дженнифер Лопес подала на развод с оскароносным актером Беном Аффлеком. Звезда сделала это в день второй годовщины их свадьбы.

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Как сообщили инсайдеры, актер больше не поддерживает отношений с детьми Джей Ло, с тех пор, как они разошлись. Близнецы Макс и Эмма не говорили с ним уже давно и вряд ли у их общения будет продолжение.

Как Лопес относится к детям Аффлека

Зато певица и актриса имеет тесную связь с тремя детьми Аффлека, Вайолет, Серафиной и Сэмюэлем. Кроме того, она дружит с их мамой, Дженнифер Гарнер.

Также она дружит с четырьмя детьми бывшего мужа Марка Энтони, которые появились у него от других женщин. Инсайдеры отмечают, что Дженнифер очень хорошая мама, и она положительно отзывалась о Бене как о папе, когда они были вместе.

Ранее мы писали об ошибках родителей, из-за которых дети перестают их слушать.