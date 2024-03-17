Самое важное – это связь: как принимать решения вместе с детьми

Все родители мечтают построить доверительные отношения со своими детьми. Помочь в этом может такой шаг, как принятие совместных решений.

Как принимать решения вместе с детьми

Совместные решения – это всегда о доверии, поддержке и заботе, передает 24 Канал. Этот процесс укрепит связь между детьми и родителями гораздо лучше, чем часы поучений.

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Попытки контролировать ребенка во всех аспектах – это устаревший способ воспитания, который обречен на провал и конфликты. Гораздо лучше научиться договариваться и обыгрывать все просьбы и обязанности как совместное решение, к принятию которого ребенок был активно вовлечен.

Доверие эффективнее, чем контроль / Фото Pixabay

Важно, чтобы ребенок приобретал самостоятельность не через принуждение, а ощущение общей ответственности. Распределяйте зоны домашней работы и показывайте положительный спойлер.

Будьте очень осторожными с критикой. Детям гораздо труднее контролировать себя и быть дисциплинированными. Поощряйте их старания и не ругайте за лень. Лучше спросите, в чем дело, и как вы можете помочь решить проблему.

Также можно действовать по "правилу светофора". Возьмите лист бумаги и поделите обязанности по трем цветам: зеленая – ребенок, желтая – общая, красная – только родителей.

Этот очень простой прием покажет, что у каждого есть свои дела, однако есть вещи, которых нужно достигать совместными усилиями. Таким образом ребенок будет чувствовать не контроль, а общую ответственность, что изрядно поспособствует его дисциплине и доверию к родителям.