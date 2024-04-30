"Домашка" – без родителей: как мотивировать детей самостоятельно делать уроки

Родители часто жалуются на то, что выполняют домашнее задание вместе с детьми. Впрочем, это совсем необязательно, более того – неправильно.

Психологи утверждают: когда дети делают уроки с родителями, то речь идет о перекладывании ответственности, информирует Baby 24. Родители часто жалуются на то, что тратят много времени на то, чтобы выполнить домашнее задание с детьми, но такой подход ни к чему хорошему не приведет.

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Вместо того чтобы тратить время на работу ребенка и лишать его возможности преодолевать препятствия и развиваться, лучше прибегнуть к приемам, которые позволят вам забыть школьный учебник.

Никакой критики

Обычно дети прибегают к помощи взрослых, когда боятся сделать ошибку. Именно поэтому не надо критиковать малышей, когда они что-то делают сами допускают ошибки. Похвалите за попытку и попросите попробовать еще раз – только так это будет работать.

Все решает атмосфера

Тихое и уютное рабочее место – вот то, что нужно для каждого ребенка. Организуйте пространство так, чтобы рядом не было отвлекающих факторов, например, телевизора или кухни. Так ребенку будет легче сконцентрироваться и выполнить задание.

Обучаем приоритетам

Ребенок должен научиться понимать разницу между обучением и развлечениями, а также брать на себя ответственность за свое совершенствование. Сначала будет трудно, но сила воли ребенка вскоре будет подсказывать правильное решение.

Не надо перегружать

Часто случается, что дети действительно перегружены и не имеют ресурса на выполнение задач. Если посчитать время, то иногда школьные активности длятся больше, чем рабочий день взрослого человека. Поэтому поддерживайте хобби и активный отдых, когда это нужно.

Поддерживаем и поощряем

Хвалите за хорошие оценки или хорошо выполненное задание, не критикуем за ошибки и восхищаемся, когда ребенок самостоятельно находит правильное решение. Таким образом процесс выполнения "домашки" будет ассоциироваться у ребенка с хорошими эмоциями, а не стрессом.