Такому в школе не научат: мама нашла интересный способ привить детям финансовую грамотность
Источник:TikTok budgetwithmilly
Научить детей бережливо обращаться с деньгами не всегда легко. Однако если найти правильный способ, то овладение этим навыком можно превратить в интересную игру.
Экономия как необходимость
Милли – многодетная мать из Великобритании, которая активно обучает детей финансовой грамотности. Для этого она ведет соответствующую бухгалтерию.
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В конце каждого месяца она взимает со Стиффани, Джордана и Ханни символические деньги за аренду жилья, коммуналку и еду. Взамен она платит им за уборку и работу, которую они выполняют дома. За работу они получают 5 фунтов, по 1 фунту со счета идет на перечисленные расходы.
Как только деньги поступают, мы отмечаем это на листе бумаги, чтобы потом подтвердить оплату. Детей в школе этому не учат, но они должны понимать, сделает ли покупка их счастливыми,
– рассказала Милли.
Как отреагировала сеть
В комментариях к видео, которое собрало 67 тысяч лайков, разгорелись споры. По мнению скептиков, такой меркантильный подход разрушает детство, Зато часть пользователей поддержали женщину.
Главный аргумент скептиков: дети не будут хотеть ничего делать, если им не заплатят, зато противоположная сторона убеждена, что они наоборот научатся ценить свое время и усилия.
Ранее мы писали о новой эпидемии, которая захватывает детей.