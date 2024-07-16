Такому в школе не научат: мама нашла интересный способ привить детям финансовую грамотность

Научить детей бережливо обращаться с деньгами не всегда легко. Однако если найти правильный способ, то овладение этим навыком можно превратить в интересную игру.

Экономия как необходимость

Милли – многодетная мать из Великобритании, которая активно обучает детей финансовой грамотности. Для этого она ведет соответствующую бухгалтерию.

Читайте также Наконец есть научное объяснение: ученые сказали, сколько времени детям можно проводить перед экранами

В конце каждого месяца она взимает со Стиффани, Джордана и Ханни символические деньги за аренду жилья, коммуналку и еду. Взамен она платит им за уборку и работу, которую они выполняют дома. За работу они получают 5 фунтов, по 1 фунту со счета идет на перечисленные расходы.

Как только деньги поступают, мы отмечаем это на листе бумаги, чтобы потом подтвердить оплату. Детей в школе этому не учат, но они должны понимать, сделает ли покупка их счастливыми,

– рассказала Милли.

Как отреагировала сеть

В комментариях к видео, которое собрало 67 тысяч лайков, разгорелись споры. По мнению скептиков, такой меркантильный подход разрушает детство, Зато часть пользователей поддержали женщину.

Главный аргумент скептиков: дети не будут хотеть ничего делать, если им не заплатят, зато противоположная сторона убеждена, что они наоборот научатся ценить свое время и усилия.

Ранее мы писали о новой эпидемии, которая захватывает детей.