"Мне с ней повезло": мужчина после развода отсудил родительские права на приемную дочь

Иногда семейные драмы дарят миру просто невероятные истории. Впрочем, некоторые из них полны тепла, доброты и любви.

Как родная

Один из пользователей сети Reddit поделился щемящей историей. Он женился на женщине, которая имела дочь, а ее биологический отец, который сидит в тюрьме, отказался от всех прав на ребенка.

Читайте также Не только плохой пример: какая опасность надвигается на детей, чьи родители долго сидят в телефоне

У мужчины сложились хорошие отношения с ребенком, она была для него как родная. Впрочем, счастье долго не длилось – пара приняла решение о разводе.

Борьба за ребенка

Ради мести женщина рассказала дочери о том, что мужчина не был ее "настоящим папой", и показала несколько сообщений, которые должны были составить о нем плохое впечатление. Впрочем, ребенка эти аргументы не убедили.

Мужчина также не собирался опускать руки и прекращать общение с ребенком.

Люди могут меня не понять, но у нас возникла сильная связь. Она замечательный ребенок, и заслуживает всего лучшего, что я могу дать,

– рассказал он.

Впоследствии через суд ему таки удалось добиться 50% родительских прав на девочку. Мать пыталась отменить это решение, а когда ничего не удалось, то не только смирилась с реальностью, но и признала, что для ее дочери забота и любовь бывшего очень важны.

Ранее мы писали о том, как родителям правильно реагировать на подростков, когда те расстроены.