Вот это так спор: мужчина хочет назвать дочь именем бывшей – что ему ответили люди

Выбрать имя ребенка иногда бывает так сложно! Дело может доходить до скандалов, иногда – очень пикантных

Неожиданная проблема

На Reddit появился пост, в котором мужчина попросил совета. Ее муж хочет назвать дочь именем, которое носит его бывшая девушка – Нэнси.

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Из-за этого в паре споры, а это совсем не то что нужно во время беременности. Мужчина считает, что это все – из-за стресса и неуверенности, а сам он не видит в этом ничего плохого.

Это имя было важным для меня, и я бы хотел назвать так дочь, но жена категорически против. Не понимаю, в чем причина,

– жалуется автор.

Что ему ответили люди

Если мужчина искал поддержки – он ее не получил. Подписчики стали на сторону женщины и советуют ему изменить позицию:

"Как ты вообще это себе представляешь?";

"До этого нужно было додуматься. Дочь с именем бывшего интимного партнера?";

"Интересно, как бы ты отреагировал, если бы вы ждали сына и жена вспомнила о своем бывшем парне".

Ранее мы писали о 17-летней девушке, которая родила, не подозревая, что беременна.