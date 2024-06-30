Вот это так спор: мужчина хочет назвать дочь именем бывшей – что ему ответили люди
Источник:The Sun
Выбрать имя ребенка иногда бывает так сложно! Дело может доходить до скандалов, иногда – очень пикантных
Неожиданная проблема
На Reddit появился пост, в котором мужчина попросил совета. Ее муж хочет назвать дочь именем, которое носит его бывшая девушка – Нэнси.
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Из-за этого в паре споры, а это совсем не то что нужно во время беременности. Мужчина считает, что это все – из-за стресса и неуверенности, а сам он не видит в этом ничего плохого.
Это имя было важным для меня, и я бы хотел назвать так дочь, но жена категорически против. Не понимаю, в чем причина,
– жалуется автор.
Что ему ответили люди
Если мужчина искал поддержки – он ее не получил. Подписчики стали на сторону женщины и советуют ему изменить позицию:
- "Как ты вообще это себе представляешь?";
- "До этого нужно было додуматься. Дочь с именем бывшего интимного партнера?";
- "Интересно, как бы ты отреагировал, если бы вы ждали сына и жена вспомнила о своем бывшем парне".
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