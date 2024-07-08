Лучше, чем по книжкам: как научить ребенка писать буквы – лайфхак от блогеров
8 июля 2024, 18:14Читати новину українською
Источник:инстаграм crafty.moms
Научить детей писать – довольно сложная задача. Однако если знать интересные лайфхаки, то можно изрядно упростить себе задачу.
Действенный лайфхак
Стефани и Катрина – популярные блогеры, которые делятся интересными методиками обучения детей. Одна из них касается написания букв, которая уже помогла многим родителям.
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Для того чтобы попробовать его, нужны только картон, скотч, маркер и немного терпения.
Что нужно делать:
- вырезаем нужное количество карточек из картона;
- рисуем на них буквы;
- обклеиваем карточки скотчем;
- отдаем карточки с маркером ребенку, чтобы она обводила контуры букв.
Вот и все! благодаря этому обучение станет куда интереснее, чем по азбуке, и ребенок одновременно неплохо потренирует свою каллиграфию.
Раньше мы писали о том, как воспитать самостоятельного ребенка.