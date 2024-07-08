Лучше, чем по книжкам: как научить ребенка писать буквы – лайфхак от блогеров

Научить детей писать – довольно сложная задача. Однако если знать интересные лайфхаки, то можно изрядно упростить себе задачу.

Действенный лайфхак

Стефани и Катрина – популярные блогеры, которые делятся интересными методиками обучения детей. Одна из них касается написания букв, которая уже помогла многим родителям.

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Для того чтобы попробовать его, нужны только картон, скотч, маркер и немного терпения.

Что нужно делать:

вырезаем нужное количество карточек из картона;

рисуем на них буквы;

обклеиваем карточки скотчем;

отдаем карточки с маркером ребенку, чтобы она обводила контуры букв.

Вот и все! благодаря этому обучение станет куда интереснее, чем по азбуке, и ребенок одновременно неплохо потренирует свою каллиграфию.

Раньше мы писали о том, как воспитать самостоятельного ребенка.