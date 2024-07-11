"Они помешаны": родители установили камеру в комнате сына – их объяснение и реакция сети
Источник:SCMP
В Китае родители установили камеру видеонаблюдения в комнате своего сына. Они имели благие намерения, но выбрали явно ложный путь реализации.
Зачем родители установили видеокамеру
В Китае родители 6 лет назад решили установить камеру видеонаблюдения в комнате сына. Таким образом они хотели убедиться, что он уделяет время учебе.
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Они сняли камеру после того, как он сдал экзамены в университет, однако на протяжении всех этих лет пристально следили чуть ли не за каждым его шагом даже в собственном пространстве.
Спасибо камере наблюдения за то, что она сопровождала моего сына,
– написала мама после экзамена в соцсети, надеясь на одобрение сети.
Но реакция была совсем другой.
Как отреагировала сеть
По мнению других родителей, такой метод контроля выходит за пределы адекватности. Психологи и вообще шокированы тем, как это могло поломать психику парня.
Родители попытались указать на результат – успешную сдачу экзамена, но понимания так и не встретили:
- "Вы душили ребенка своей любовью";
- "Вы про элементарное уважение что-то слышали? В вашей спальне видеокамера есть?";
- "Интересно, какой теперь у ребенка уровень ответственности и желание что-то делать без тотального контроля".
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