"Это единственный случай": когда можно сравнивать детей – ответ тренера по родительству

Всем известно, что сравнивать детей – далеко не лучшая линия воспитания, которую могут выбрать родители. Но есть случаи, когда он просто необходим.

Иногда сравнивать надо

Владимир Швец – опытный тренер по родительству, который пролил новый взгляд на сравнение. По его мнению, сравнивать детей надо, но есть один нюанс – их надо научить сравнивать себя с собой в прошлом.

Читайте также Мальчик забыл в поезде любимую игрушку-зайчика: какой подарок сделала ему Укрзализныця

Такой подход поможет показать им, какой путь они прошли, какой опыт получили после приложенных усилий. Именно такая мотивация дает хорошие результаты, ведь прогресс всегда побуждает к новым свершениям.

Сравнивать можно и нужно только в одном случае: когда мы своих детей учим, что себя можно сравнивать только с собой в прошлом,

– говорит эксперт.

Что касается сравнения с другими детьми, то здесь все просто: этого не стоит делать ни в коем случае, какой бы ни была цель. Лучше сосредоточить усилия на том, чтобы ребенок научился анализировать свои поступки и путь к результату.

Должны своих детей учить именно такому подходу, чтобы они могли анализировать себя самих с собой в прошлом. Тогда это будет приносить хороший результат,

– убежден тренер по отцовству.

Напомним, эксперты настаивают, что сравнение детей с другими детьми негативно влияет на их оценку и формирует завышенные, нереалистичные стандарты. Также это развивает нездоровую конкуренцию и обиду. Все дети – уникальные, поэтому любые сравнения с другими не имеют никакого смысла.

Ранее исследовательница из Гарварда рассказала о 3 фразы, которые должны быть в словаре родителей.