Об апельсиновом соке ходит много споров. Обычно они касаются его пользы: диетологи отмечают, что большинство считает полезным приобретенный апельсиновый сок, в котором много добавленного сахара.

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Однако когда речь заходит о фреше, здесь можно говорить о многих преимуществах. Кроме вкуса и заряда бодрости апельсиновый сок может порадовать женщину большим количеством полезных элементов.

Например, цитрусовые богаты полифенолами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Они также оказывают положительное влияние на иммунную систему, что точно станет желаемым эффектом для молодых мам.

Апельсиновый сок – хорошая идея для начала дня / Фото Pixabay

В цитрусовых также достаточно витамина В, который является "соучастником" в выработке серотонина. Этот гормон помогает нам чувствовать себя спокойными и довольными, а ощущение грусти просто приглушается. Зато витамин С уменьшает окислительный стресс.

Апельсины также являются хорошим источником магния и калия. Они также важны для организма мамы. Поэтому если есть возможность начать день с апельсинового фреша, впоследствии вы почувствуете эффект от такого простого решения.