Продукты имеют значение

Как выяснили ученые из Нидерландов, детское ожирение провоцирует не только избыток сахара, но и то, из каких источников он происходит. Хотя показатель количества тоже очень красноречив: детям достаточно 112 граммов сахара в сутки, начиная от 3 лет, чтобы в 10 – 11 страдать из-за ожирения или избыточного веса.

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В этом случае речь идет о потреблении сахара из конфет, сладких напитков и других сладостей. Однако стоит выбрать другие продукты – и проблемы не возникнет.

Фрукты и молоко – лучшая альтернатива

Исследователи заметили, что дети, которые потребляли такую же норму сахара в сутки, но через молоко и фрукты, имели куда меньшие показатели индекса массы тела. Ученые отмечают, что во многих продуктах есть свой природный сахар, поэтому добавлять его в другом виде точно лишнее, особенно, когда речь идет о детском рационе.

Детей следует поощрять употреблять фрукты и молоко вместо подслащенных молочных и йогуртовых напитков, сладостей, пирожных и других продуктов, богатых на добавленный сахар,

– заявила Цзюньян Цзоу, исследовательница из Университета Гронингена.

Ученые будут продолжать исследования в этом направлении, однако в очередной раз напоминают о том, что добавленный сахар не является полезным для здоровья, тем более когда речь идет о детях.

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