Прежде всего – понимание

Как рассказала профессор психологии в Западном университете в Онтарио Пенни Пексман, детям трудно понять такую модель, как сарказм. Они привыкли быть искренними, поэтому не всегда считывают, что человек имеет в виду что-то противоположное тому, что озвучивает.

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Для понимания сарказма дети должны уметь думать об убеждениях и намерениях другого человека. Этот навык появляется в возрасте 5 – 6 лет, и важно учить детей, что мотивация может расходиться со словами говорящего,

– отметила она.

Форма имеет значение

Сарказм может использоваться как в форме шутки, так и с целью оскорбления. Родителям важно научить детей первому и избегать второго.

Сарказм бывает смешным и забавным, например, в мультиках. Это хорошая форма. Но когда речь идет об оскорблении – это недопустимо, как в сторону детей, так и в обратном направлении,

– отметила специалист.

Что касается родителей, то они вполне могут применять этот прием для оценки какого-то явления, но ни в коем случае не в отношении ребенка. Малыши должны быть уверенными в том, что взрослые с ним искренни и никогда не искать скрытого подтекста. На этом строится доверие, и сарказм не должен его подтачивать.

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