Высыпает спагетти прямо на стол: мама из Флориды демонстрирует неоднозначный способ подачи ужина

Недавно видео, снятое молодой мамой Кэси Дригерс, стало вирусным в социальных сетях. В нем она показала необычный способ подачи ужина своим трем детям.

Вместо традиционного использования тарелок и столовых приборов Кэси решила подать спагетти и соус для пасты прямо на стол, покрытый алюминиевой фольгой. Этот способ подачи ужина вызвал смешанные реакции в интернете.

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Инновационный подход к семейному ужину

В видео Кэси Дригерс, 26-летняя мама троих детей, демонстрирует, как она готовит ужин для своих малышей, в возрасте от 8 месяцев до 6 лет. Вместо использования традиционных тарелок, Кэси вместе с мужем решили застелить обеденный стол алюминиевой фольгой, создав импровизированную тарелку.

Мои дети любят спагетти и, конечно, они очень все пачкают когда едят,

– рассказывает она.

На развернутую фольгу пара выложила горячие спагетти с соусом, позволив детям сначала есть руками, а впоследствии – использовать пластиковые вилки. По словам Кеси, такой подход позволяет не только сэкономить время на мытье посуды, но и дает детям возможность по-настоящему насладиться едой и создать веселую атмосферу.

Метод подачи, предложенный Кэси, вызвал неоднозначные отзывы. Некоторые пользователи хвалили маму за ее креативность и способность сделать ужин более увлекательным для детей. Другие же выразили беспокойство относительно гигиены и безопасности такого способа подачи пищи. Некоторые считали, что это может вызвать беспорядок и научить детей неправильным пищевым привычкам.

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