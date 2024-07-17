И ему всего 3 года: мальчик поразил сеть знанием украинской литературы – увлекательное видео

Украинские дети очень талантливые. И некоторым из них удается проявлять себя с очень раннего возраста.

Удивительный малыш

Сегодня украинским родителям крайне важно прививать малышам любовь к родной культуре. И прекрасно, если удается запустить этот процесс как можно раньше.

Интересно Такому в школе не научат: мама нашла интересный способ привить детям финансовую грамотность

Сеть покорил маленький Давид. Ему всего 3 года, а он знает так много украинских писателей и писательниц.

В первую очередь это было его желание. Сначала я сама рассказывала ему о поэтах, потом искали видео, купили книгу, из которой я выбирала все самое интересное,

– рассказала мама малыша.

Видео с маленьким умным патриотом:

Захват сети

В сети есть несколько скептических комментариев о "потерянном детстве", однако большинство зрителей в восторге от мальчика:

"Какой умничка! Респект родителям";

"Невероятный мальчик и супермама";

"Многие взрослые проигрывают этому трехлетнему джентльмену".

Ранее мы писали о том, сколько времени детям можно проводить с гаджетами.