На такое способен разве что калькулятор: мальчик поразил мир математическими способностями

Когда дети демонстрируют выдающиеся достижения - это всегда восхищает и поражает. А особенно, когда их способности заходят далеко за рамки того, что мы привыкли считать "возможным".

Удивительный талант маленького мальчика

Аарян Шукла – 13-летний вундеркинд, математические способности которого поразили мир. Его уже называют "живым калькулятором", ведь ему удаются просто невероятные расчеты.

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Во время съемок итальянского телесериала Lo Show Dei Record Аарян сумел сложить 50 пятизначных чисел всего за рекордные 25,19 секунды. Это примерно одна операция сложения на 0,5 секунды.

Во время установления рекорда Аарян стоял на сцене, а числа проносились перед его глазами так быстро, что рядовой зритель вряд ли успел бы их даже прочитать. Когда же все числа закончились, Аарян через несколько секунд назвал правильный ответ. Толпа, на глазах которой происходило установление рекорда, была просто ошеломлена.

Я начал заниматься ментальной математикой в возрасте шести лет, а потом медленно, постепенно начал решать более сложные задачи. Затем я начал участвовать в соревнованиях и постепенно стал чемпионом мира,

– рассказал талантливый парень.

По словам рекордсмена, больше всего в ментальной математике ему нравится возможность стать чемпионом мира в раннем возрасте и представлять свою страну на различных соревнованиях.

Юный гений / Фото guinnessworldrecords

Математика – далеко не единственное увлечение мальчика. В школе ему нравятся история, физика, география и естественные науки. Также ему нравится читать книги, играть в крикет и смотреть футбол.

Что касается мечтаний о будущей профессии, то мальчик еще не выбрал конкретную роль, однако убежден, что точно свяжет свою жизнь с математикой.