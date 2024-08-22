Не удержался: на маму набросились из-за сына, который рано откусил кусок свадебного торта

Свадьба – особое событие в жизни каждой пары. Дети способны внести свой акцент в праздник, однако иногда что-то идет не по плану.

Конфуз на свадьбе

Одна из пользовательниц Reddit поделилась историей о том, как ее сын "испортил" свадебный торт. Это случилось на свадьбе лучшей подруги женщины.

Читайте также Почему дети в семье вырастают разными, несмотря на одинаковое воспитание: дело в родителях

Она пришла на праздник с мужем и 4-летним сыном. Малыш и другие дети вели себя вежливо, поэтому церемония прошла просто замечательно. Однако когда наступил момент разрезания торта, мальчик, который играл с другими детьми, не удержался и укусил кусочек пирога.

Реакция жениха и невесты

Невеста немедленно начала кричать на мальчика. Когда на место происшествия прибежала его мама, и начала обвинять во всем ее и устроила скандал.

В результате семья решила покинуть свадьбу, что и сделала под безумные крики невесты и угрозы вызвать охрану.

Реакция сети

Мнения людей разделились: кто-то считает поступок ребенка невинным, другие же обвиняют родителей:

"Это же всего лишь торт, зачем устраивать скандал";

"Милый случай, могли все вместе посмеяться";

"Не представляю, как можно кричать при всех на ребенка, который взял кусочек торта";

"Если родители взяли ребенка на свадьбу, то должны за ним следить, это не их праздник";

"Мальчик совершил ошибку, но реакция невесты тоже недопустима".

Ранее мы писали о маму 38 детей, которая воспитывает их в одиночку.