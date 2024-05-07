Декламирует стихи и собирает деньги на ВСУ: вдохновенная история мальчика-звезды из Луцка

Украинские дети – невероятно талантливые. И, кроме того, могут подать многим взрослым пример ответственности и гражданской позиции.

9-летний Николай Варцабюк из Луцка стал хитом социальных сетей. Мальчик очень чутко и вдохновенно продекламировал стихотворение Лины Костенко, чем растрогал людей. Неудивительно, что ролик набрал миллион просмотров.

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Несмотря на юный возраст мальчик имеет уже сотню всеукраинских и международных наград. Он начал свой путь с театральной студии "Озорники", когда ему было 4 года. Мальчик читал стишок из азбуки, и мама разглядела талант в его первых попытках. Он мечтает стать актером и уверенно движется к своей цели.

Мой руководитель Вадим Хаинский Викторович меня сразу принял. И так развивался мой талант, и сейчас уже выступаю на большой публике, больших сценах,

– рассказал Николай.

Декламирование стихов превратило мальчика в энциклопедию украинской позиции. Он настолько хорошо ориентируется в теме, что когда проходит мимо какого-то памятника, то сразу вспоминает, какое стихотворение написал этот выдающийся человек.

На Пасху Николай помогал собирать деньги для фонда "Вернись живым" / Фото со страницы "Бешкетников" в фейсбуке

Сейчас апогеем его творчества стало участие в телешоу "Украина невероятных людей". Он сумел растрогать людей как внутри страны, так и за рубежом.

На декламации стихов таланты Николая не заканчиваются: он учится играть на свирели, занимается народными танцами и поет в церковном хоре. А когда есть возможность – собирает деньги на нужды Вооруженных Сил Украины. Он уверен, что достигнет своей цели и сможет прославлять Украину на весь мир.

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