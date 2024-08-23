Опасная игра

Папа решил посадить мальчика на капот автомобиля. Однако он не ожидал, что ребенок начнет убегать и окажется на крыше внедорожника.

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Мужчина испугался и просил ребенка слезть, но малыш думал, что это веселая игра, и продолжил убегать.

Как мальчик оказался в опасности: видео

Спасение

Ситуацию спасла мама. Женщина вскарабкалась на автомобиль и сняла с него ребенка. Эта ситуация в очередной раз подтверждает, что родителям всегда нужно быть крайне бдительными, ведь дети еще не понимают опасности.

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