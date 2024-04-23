"Мы их подкупаем": звездный Майкл Дуглас рассказал неожиданную правду о взрослых детях

Когда дети покидают родительский дом, возможность провести с ними время выпадает нечасто. Впрочем, Майклу Дугласу удалось найти способ это организовать.

Дети звездной пары Майкла Дугласа и Кэтрин Зеты-Джонс уже живут отдельно от родителей. Но актеры нашли способ проводить много времени вместе, ведь семья – это самое важное, что есть в жизни!

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Как признался 79-летний Дуглас, им с женой приходится подкупать детей. Правда, речь идет далеко не о деньгах, хотя без них здесь никак.

Звездная семья любит отправляться с детьми в путешествия.

Мы с Кэтрин счастливы тем фактом, что наши дети Дилан и Кэрис все еще любят путешествовать с нами. Мы всегда планируем наперед, куда хотим поехать. Нам приходится "подкупать" их красивыми местами,

– пошутил Майкл.

Все свое время Дуглас посвящает семье / Фото из инстаграма mib_india

Впрочем, актер подчеркнул: неважно, как и где проводить время с детьми, главное, чтобы оно просто было. Мгновения семейного счастья не требуют больших финансовых инвестиций, но они являются наиболее ценными.

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