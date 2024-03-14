Почему детям не рекомендуют есть фастфуд

Начать стоит с того, что фастфуд не слишком полезен не только для детей, но и для взрослых. Дело не так в составляющих, как в их компоновке.

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В такой пище содержатся трансжиры, которые ВООЗ совсем стремится запретить из-за большого вреда для здоровья, а также очень мало нутриентов, витаминов и минералов. Зато фастфуд может быть очень соленым, а добавленный сахар от газированных напитков, которые идут в комплекте, довершит негативное влияние на здоровье.

В фастфуде очень мало пользы как для взрослых, так и для детей / Фото Pixabay

Поэтому специалисты рекомендуют ограничивать от фастфуда не только детей, но и взрослых, а особенно тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

С какого возраста дети могут потреблять быструю пищу

Пока нет четких рекомендаций о том, до какого возраста детей лучше не "знакомить" с фастфудом. Золотое правило – "чем позже, тем лучше".

В быстрой еде много калорий, жира, сахара и соли, но все ингредиенты скомпонованы таким образом, чтобы вызвать много вкусового удовольствия. Именно поэтому к этой еде легко привыкают, а дети не могут устоять перед очередной порцией.

Также родителям напоминают, что пищевые привычки закладываются с детства, поэтому важно учить детей заботиться о себе и потреблять здоровую пищу.