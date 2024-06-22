Когда ребенок становится взрослым: ученые считают, что речь идет не о совершеннолетии

Согласно законодательству, человек становится совершеннолетним в возрасте 18 лет. Однако оказывается, что фактически взросление происходит куда позже.

Взросление – индивидуальный процесс

Как пояснил профессор Питер Джонс из Кембриджского университета, момент взросления является индивидуальным для каждого человека. Когда речь идет о документальном совершеннолетии, то это очень условное разделение, которое было согласовано благодаря традициям и общим убеждениям.

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Однако фактически взросление растянуто во времени и происходит значительно позже после того, как человек становится взрослым согласно документам.

Когда мы становимся взрослыми

По словам Питера Джонса, переход из человека из ребенка во взрослого может происходить примерно три десятилетия. В течение этого времени в мозге совершеннолетних еще продолжаются изменения, которые могут влиять на их поведение.

Есть много смежных факторов, которые влияют на процесс взросления. Также стоит учитывать окружение и количество важных решений, уровень ответственности и тому подобное. Но организм продолжает взрослеть и после 18 лет, поэтому с наступлением этого возраста считать человека вполне взрослым можно не всегда, –

рассказал он.

Взросление продолжается и после 18 лет / Фото Pixabay

Поэтому, если люди в 20 – 25 лет еще не чувствуют себя взрослыми, то это вполне нормально и вписывается в выводы ученых.

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