Когда все надоело: какой особенный завтрак приготовить ребенку – вариант с малиной
6 июля 2024, 19:28Читати новину українською
Источник:Smaker
Деткам так трудно угодить. Об их прихотливости в еде ходят целые легенды.
Если вы уже все попробовали, а ваш ребенок отказывается от завтрака, приготовьте ему особую кашу с малиной. Мамы рассказывают, что от нее не остается даже ложечки.
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Пшенная каша с малиной
- Время: 15 минут
- Порций: 1
– полстакана сухого пшена;
– 2 стакана коровьего молока;
– 1 стакан малины;
– 1 чайная ложка порошка желе со вкусом малины.
Приготовление:
- Тщательно промойте крупу в горячей воде. Это поможет избавиться от горького вкуса.
- Вскипятите в кастрюле молоко и высыпьте туда крупу. Варите около 15 минут, пока крупа не станет мягкой.
- Подсластители можно добавить по желанию, хотя сама крупа уже имеет сладкий вкус.
- Пока варится крупа, приготовьте малиновый мусс: высыпьте малину в кастрюлю, добавьте несколько столовых ложек воды и доведите до кипения.
- Варите, пока малина не распадется.
- Затем добавьте чайную ложку желе и перемешайте, пока порошок не растворится.
- Малина слегка загустеет.
- Если предпочитаете более густую консистенцию, добавьте больше порошка.
- Сваренную крупу выложите в миски и полейте малиновым муссом. Добавьте несколько ягод свежей малины. Консистенция крупы зависит от ваших предпочтений. Если вы предпочитаете более жидкую крупу, то после варки можно добавить немного молока, перемешайте и при необходимости вскипятите.