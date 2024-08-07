Лучше придумайте что-то другое: о какой ошибке нужно всегда помнить бабушкам и дедушкам
Источник:Huffpost
Бабушки и дедушки имеют куда больше опыта в воспитании, чем новоиспеченные родители. Однако это вовсе не означает, что его нужно навязывать.
Распространенная ошибка
Критика родительского воспитания – одна из самых распространенных ошибок, которые делают бабушки и дедушки. Конечно, когда речь идет об очевидных ошибках, то промолчать сложно, но делать замечания тоже нужно правильно.
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В противном случае это будет рассматриваться как попытка пошатнуть родительский авторитет, и ничем хорошим это не закончится. Эксперты считают, что это одна из самых популярных причин семейных неурядиц.
Как делать замечания
Тон разговора обязательно должен иметь рекомендательный характер, а начать лучше с похвалы удачного предыдущего решения. Таким образом ваше замечание не будет иметь эффекта наставления или поучения.
Кроме того, избежать конфликта поможет предварительное обсуждение возможных деталей, в которых расходятся ваши взгляды. Это позволит снизить градус задолго до того, когда аргументы станут острыми и контрпродуктивными.
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