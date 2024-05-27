"Это просто сводит с ума": воспитательница рассказала, что в ее работе является самым сложным

Британская воспитательница Лорин рассказала о самых сложных моментах в своей работе. Некоторые из них действительно стоит пересмотреть, чтобы облегчить жизнь всем вокруг.

Как рассказала женщина, есть несколько вещей, которые раздражают всех воспитателей. Они универсальны и касаются всех, поэтому и часть родители могут легко решить.

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Первое – дорогая обувь. Дети должны играть и не думать о том, чтобы обходить болото.

Когда родители потом высказывают претензии о грязной дорогой обуви, это просто сводит с ума,

– рассказала воспитательница.

Еще одна проблема – это комбинезоны. Переодеть ребенка, который одет таким образом, требует времени и усилий, и когда речь идет о группе детей, то проблема становится просто таки критической.

Также ее возмущает лимит сна, который действует во многих детских садах. По ее мнению, 30 минут – это мало для детей, им нужно больше времени на отдых.

Вызывают обеспокоенность и маленькие деревянные стулья в садиках.

Из-за них впоследствии у меня были боли в спине,

– уверяет она.

Еще одна проблема – обувь без шнурков и липучек. Его или трудно обуть, или оно постоянно слетает, что создает воспитательницам много забот.

В комментариях к сообщению многие родители согласились с претензиями воспитательницы, отмечая, что никогда раньше не задумывались об этих элементах одежды.

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