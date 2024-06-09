Вы сами все испортите: какую фразу нельзя заставлять говорить ребенка

Воспитание – далеко не тривиальный процесс, и на этом пути бывает много подводных камней. О них стоит знать, чтобы впоследствии не жалеть, что "что-то сделали не так".

Какую фразу дети должны сказать сами

Конфликты и дети – это отдельная Вселенная, в которой действуют собственные правила игры. Малыши еще не понимают своих эмоций и не обладают достаточным уровнем эмпатии, чтобы легко решать проблемные ситуации.

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Из-за этого они могут обидеть друзей, но быстро об этом пожалеть. Вы наверняка видели, как родители в таких ситуациях подходят и говорят детям:

Иди, скажи, что тебе жаль.

Но терапевт Дина Марголин утверждает, что вынужденное извинение –плохое решение. Она объясняет: таким образом вы учите детей просить прощения просто словами, не вкладывая в них ответственность и сочувствие. Кроме того, у ребенка может появиться ощущение, что он "плохой".

Что же делать

Попросите вашего ребенка подумать, что чувствует обиженный друг или подруга. Когда они сами поймут, что совершили вред, стоит предложить решить проблему, спросить, что приходит на ум.

Ребенок сам ответит, что извинения. Тогда надо за решение и предложить не откладывать его воплощение.

Дети эгоцентричны, поэтому не сразу поймут чувства других. Но однажды это произойдет, и они больше будут анализировать собственные действия,

– считает Дина Марголин.

Ранее ученым удалось выяснить, что же на самом деле означает детский лепет.