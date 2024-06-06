Интересно что его ждет: стало известно, какую профессию получит принц Джордж

После короля Чарльза III трон займет принц Уильям, и во дворце к этому активно готовятся. Следующим в очереди является 10-летний принц Джордж, но до его правления еще далеко. Однако мальчик не планирует сидеть без дела.

Принц Джордж сейчас учится в элитном заведении Lambrook School неподалеку Аскота в Беркшире. Он перенял увлечение своего деда Чарльза к искусству и неплохо рисует. Также юный принц занимается регби и любит ходить на футбольные матчи вместе с отцом Уильямом. Однако свое будущее он видит в другом ремесле.

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Какую профессию получит юный принц

Недавно принц Уильям намекнул, что его старший сын хочет пойти по стопам отца и дяди, принца Гарри.

Он потенциальный пилот,

– сказал будущий король журналу Hello!

По словам Кейт Миддлтон, с детства он проявлял интерес к авиации и не раз посещал базу королевских воздушных сил. Какое именно направление он выберет пока неизвестно, но возможно, его будут сравнивать с дядей Гарри, который служил пилотом вертолета, или с отцом, работавшим в поисково-спасательных силах.

Юный Джордж со своей семьей / Фото из инстаграма принца и принцессы Уэльских

Сейчас Джордж, его сестра Шарлотта и брат Луи еще учатся в школе. Согласно принципам воспитания Кейт Миддлтон, ее дети должны наслаждаться детством и не быть обремененными взрослыми вопросами.