Когда детьми невозможно управлять: ученый назвал "особый" день недели

Детям очень трудно сосредотачиваться и удерживать внимание. Особенно это заметно в начальной школе, поэтому ученые взялись изучать, какие дни недели особенно "тяжелые", чтобы дать педагогам свои рекомендации.

Как выяснили ученые из Пенсильванского университета, с окончанием учебной недели поведение детей становится все более импульсивным и невнимательным. Это имеет большое влияние на учебный процесс, ведь негативное поведение даже одного ученика может повлиять на весь коллектив.

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Особенно неуправляемыми, импульсивными и невнимательными дети становятся в пятницу. Это ученые поняли, исследовав поведение 62 детей из разных классов.

Школьники носили специальные устройства, которые измеряли их активность и перемещение в школе. Кроме этого, они собирали фидбек от учителей относительно поведения этих детей и их освоения новой информации.

Пятница – самый тяжелый день для родителей и учителей / Фото Pixabay

Легче всего поведение детей контролировать в понедельник, однако с каждым днем их уровень саморегуляции падает. Самый низкий показатель у всех детей пришелся на пятницу.

Ученые рекомендуют родителям и педагогам тренировать усидчивость. Они отследили, что умение сопротивляться импульсу имеет важное положительное влияние на дальнейшую жизнь детей.

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