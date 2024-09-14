Ученые нашли соединение, которое провоцирует раннее половое созревание: оно практически окружает детей

Раннее половое созревание является проблемой, причину которой ученые пытаются найти уже длительное время. Похоже на то, что им удалось достичь большого прогресса в этом направлении.

Проблема набирает глобальные обороты

Ученые обеспокоены частотой раннего полового созревания девочек, речь идет о начале менструаций в возрасте 9 лет. С 1950 года показатель увеличился более чем в 3 раза.

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По мнению ученых, генетика, масса тела и социально-экономические стрессы – не единственные факторы, которые провоцировали раннее половое созревание. И недавнее исследование показало, что влияние на это явление имело довольно распространенное химическое соединение.

Что нашли ученые

Исследователи предполагают, что свою роль в раннем половом созревании может играть мускусная амбретта. Это соединение, которое широко используется в средствах личной гигиены, стиральных порошках и широком спектре другой повседневной продукции.

Исследование показало, что это соединение взаимодействует с рецептором в гипоталамусе мозга, который отвечает за половое созревание. В частности оно стимулирует высвобождение гормона ГнРГ, который необходим для производства таких половых гормонов как прогестерон, эстроген и тестостерон.

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