Так совсем нельзя: какие признаки свидетельствуют о том, что вы – токсичная мать

Все мы хотим, чтобы дети получали только самое лучшее и избегали наших ошибок. Однако случается, что наша забота переходит границы и становится токсичной.

Как рассказала психиатр и доктор медицинских наук Кэрол Либерман, токсическое материнство не всегда очевидно, ведь иногда выглядит желанием "сделать как лучше". Однако есть признаки, которые должны стать тревожными звоночками.

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Критика и сравнение с другими

Упреки, критика и унижение никогда не были положительными инструментами воспитания. Если вы их используете – необходимо как можно скорее пересмотреть свою тактику.

Неприятие чувств и вето на собственное мнение

Эти характеристики свидетельствуют скорее об эгоизме, чем о родительстве. Уничтожение самооценки ребенка вряд ли обернется чем-то хорошим.

Эмоциональные манипуляции и перепады настроения

Истощение современных родителей иногда подталкивает к небольшим обманам, которые дают результат, но являются плохим решением. Также усталость может провоцировать перепады настроения, в которых ребенок может обвинять себя и не понимать, что провоцирует эти изменения.

Чрезмерный контроль

Контроль должен быть дозированным и оправданным, и ни в коем случае без нарушений личных границ. Это приведет ребенка к тревожности и страху принимать решения, поэтому постоянно спрашивайте себя, не переходите ли вы границы.