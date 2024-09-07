Будет немало комплексов: какие фразы лучше не говорить детям

Эти распространенные фразы, которые часто звучат от родителей, на самом деле создают много проблем. Их вред доказан, поэтому взрослым лучше их избегать, какой бы ни была ситуация.

Когда дело доходит до разговора с детьми, очень легко скатиться к общим фразам. Но, как выяснилось, не все эти поговорки являются полезными.

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"Замечательная работа"

Исследования показали, что общий комплимент вроде "Хорошая девочка" или "Молодец", каждый раз, когда ваш ребенок овладевает каким-то навыком, делает его зависимым от похвалы, а не от собственной мотивации. Вместо того, чтобы предоставлять чрезмерные и расплывчатые положительные отзывы каждый раз, когда ребенок чего-то достигает, скажите: "Это была хорошая передача. Мне нравится, как ты бросил мяч".

"Ты в порядке!"

Когда ваш ребенок поцарапает свое колено и зальется слезами, вы можете заверить его, что он не сильно ранен. Но если сказать, что с ними все хорошо, это может только ухудшить их самочувствие.

В этот момент вы можете лучше всего помочь своему ребенку, показав ему, как понимать свои эмоции и справляться с ними, а не игнорировать их. Попробуйте обнять малыша и сказать что-то вроде: "Мне жаль, что ты упала". Затем спросите, хотят ли они перевязку, или поцелуй, или то и другое.

"Мы не можем себе этого позволить"

Легко сказать "мы не можем себе этого позволить", когда ваш ребенок просит у вас новую игрушку, но это означает, что вы не контролируете свои финансы, что может напугать детей, говорит Джейн Перл, автор книги "Дети и деньги".

Выберите альтернативный способ донести ту же идею, например: "Мы не собираемся это покупать, потому что экономим деньги на более важные вещи". Если они настаивают на обсуждении, у вас есть идеальное окно, чтобы начать разговор о том, как составлять бюджет и распоряжаться деньгами. Вы даже можете помочь им научиться составлять бюджет, предлагая им деньги за работу по дому и показывая, как распоряжаться средствами.

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