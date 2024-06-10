Впечатляющий список: о каких реалиях родительства говорят не всегда

Быть родителями – это самое большое счастье в жизни. Однако рядом с ним есть много вызовов, которые часто остаются "в тени".

Опытные родители решили поделиться важными мыслями относительно того, с чем придется встретиться всем родителям. Эта подборка в очередной раз напоминает: к родительству всегда нужно относиться как к самому интересному опыту в жизни и наслаждаться каждым моментом, что бы там ни случилось.

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Эмоции будут интенсивными

Родительство неразрывно связано с богатым спектром эмоций. Иногда вас будет накрывать "с головой", и это хорошо, просто нужно быть к этому готовым.

Вы будете пускать слезу, когда будете собирать детские вещи по квартире, и паниковать, когда ребенок не взял трубку после первого же сигнала гудка. Именно эти эмоции наполняют родительство радостью, и не нужно бояться их проявлять.

Каникулы – это тяжело

Летний период – один из самых счастливых для детей, однако он прямо пропорционально сложный для родителей. Дом наполняет шум, дети отказываются есть и раздражаются на каждое замечание или просьбу о помощи.

Впрочем, есть один проверенный способ, который требует привлечения самых дорогих людей – бабушек и дедушек. Этим "спасательным кругом" пользуются уже целые поколения родителей.

Быть родителями – невероятное счастье / Фото Pexels

Пример важнее наставлений

Всем родителям стоит смириться с тем, что дети будут копировать их поведение. Что бы вы не доказывали и не объясняли, дети будут нацелены делать только то, что будет делать их похожими на вас.

Британская поговорка "Не воспитывайте детей, а работайте над собой" никогда не теряет актуальности.

На все уходит больше времени и денег

Поход в магазин может растянуться на часы, как и любые дела. Если вы любили составлять длинные списки дел на день – в отцовстве можете о них забыть.

Кроме того, стоит учесть рост расходов, связанных с детьми. Лучше планировать семейный бюджет таким образом, чтобы всегда иметь небольшой запас.

Дети очень быстро растут

С детьми время проходит крайне быстро. В круговороте забот можно упустить возможность насладиться моментом, как потом оглядываешься – а они уже такие взрослые!

Все без исключения родители отмечают – хватайте каждую возможность порадоваться вместе с детьми и побыть с ними. Наступит момент, когда вы будете скучать за разбросанными вещами, мультиками и сценами в магазинах.