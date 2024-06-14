Обо всех подводных камнях: самые главные вопросы о лишении родительских прав

Лишение родительских прав – это чрезвычайно серьезная правовая процедура, которая имеет целью защитить интересы и благополучие детей. Она содержит несколько важных этапов и требует наличия четких оснований, определенных законодательством Украины.

Лишение родительских прав - это крайняя мера, которая применяется только при наличии четких оснований, определенных законодательством. Важно соблюдать все процедурные требования и обращаться к квалифицированным специалистам для получения необходимых консультаций и поддержки, сообщает Baby 24.

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Ответами на часто задаваемые вопросы и полезными советами поделилась Дарьи Старовойтова, партнерка, адвокат, руководитель гражданской практики АО "Verity Group".

Процедура лишения родительских прав

Лишение родительских прав производится исключительно в судебном порядке. Первый шаг к этому – подготовка необходимых доказательств, подтверждающих основания для лишения. Это могут быть справки о задолженности по уплате алиментов, характеристики, данные о насилии над ребенком, психологические заключения, акты обследования условий проживания и другие документы.

Следующим этапом является составление искового заявления с подробным описанием ситуации и обращением в суд по месту жительства ответчика. Дело рассматривается в общем исковом производстве с привлечением службы по делам детей, которая дает заключение о целесообразности лишения родительских прав.

Следующий этап – составление иска с детальным указанием ситуации, фактов, обстоятельств, с наведением конкретных оснований для лишения родительских прав, ссылкой на соответствующие доказательства и обращения в суд,

– отмечает Дарина Старовойтова.

Неуплата алиментов как основание для лишения родительских прав

Эксперт Дарина Старовойтова отмечает, что неуплата алиментов не является основанием для лишения родительских прав. По ее словам, в случае неуплаты алиментов наступает другая ответственность: финансовая, административная, уголовная, а также применение мер, определенных Законом Украины "Об исполнительном производстве". Таким образом, задолженность по алиментам не может являться единственным аргументом для лишения родительских прав.

Основания для лишения родительских прав

В соответствии со статьей 164 Семейного кодекса Украины, отец или мать могут быть лишены родительских прав в случае, если они не забрали ребенка из роддома без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли родительской опеки, уклоняются от исполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка, жестоко обращаются с ней, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, прибегают к эксплуатации ребенка или осуждены за совершение умышленного уголовного преступления в отношении ребенка.

Согласно ст. 164 Семейного кодекса Украины мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он не забрали ребенка из роддома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и в течение шести месяцев не проявляли по отношению к нему родительской опеки,

– объясняет адвокат Дарья Старовойтова.

Отсрочка для родителей троих детей

Старовойтова отмечает, что лицо, лишенное родительских прав, лишается личных неимущественных прав в отношении ребенка и освобождается от обязанностей по его воспитанию. Таким образом, даже если у отца есть трое и более детей, он не может получить отсрочку, если лишен родительских прав в отношении кого-то из них.

Алименты после лишения родительских прав

Лишение родительских прав не освобождает от обязанности по содержанию ребенка. Лицо, лишенное родительских прав, обязано продолжать уплачивать алименты. Это немаловажная деталь, которую следует учитывать при рассмотрении таких дел.

Лицо, лишенное родительских прав, не освобождается от обязанности по содержанию ребенка,

– отмечает экспертка.

Согласие родителей на лишение родительских прав

Согласие родителей на лишение родительских прав не является достаточным основанием для удовлетворения иска, если другие основания отсутствуют. Дарья Старовойтова объясняет, что отказ родителей от ребенка противоречит моральным устоям общества и не отвечает интересам ребенка.

Признание матерью или отцом иска о лишении родительских прав не может быть единственным основанием для удовлетворения иска,

– объясняет Старовойтова.

Суд должен учитывать наличие оснований, определенных Семейным кодексом Украины.