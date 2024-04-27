"Все дети как дети, а ты": психолог рассказал о безумной ошибке в воспитании

Есть вещи, которых в воспитании ребенка следует избегать любой ценой. В противном случае есть угроза нанести ребенку травму, которая негативно повлияет на всю его дальнейшую жизнь.

Большая ошибка в воспитании

Психиатр и доктор медицинских наук Олег Чабан призывает всех родителей пересмотреть это, как они воспитывают своих детей. Часто взрослые считают правильным повторять опыт своих родителей, но это не всегда так.

Читайте также Никаких "спасибо" и "пожалуйста": мать-одиночка удивила советом для родителей

В частности, это касается беспомощных фраз типа "все дети как дети, а ты...", или применение физического насилия. С таким подходом есть большая вероятность того, что ребенок вырастет неудачником.

Особенно это будет проявляться в подростковом возрасте. В компании себе подобных такой ребенок будет делать все возможное, чтобы "проявить себя", и в большинстве своем далеко не в положительном ключе.

Родители воспитывают так, как их воспитывали. И они считают, что это единственная верная модель. Ты программируешь его своими словами, каждым словом укореняешь,

– сказал специалист.

Также он советует отталкиваться от реальности и уникальных особенностей ребенка, а не от книг и завышенных ожиданий. К примеру, воспитание по методике Бенджамина Спока и Дейла Карнеги показало, что дети стали не счастливыми, а лицемерными. Следовательно, далеко не все рекомендации, даже если они хороши, всегда работают.

Раньше мы писали о советах, которые помогут воспитать уверенную в себе девочку.